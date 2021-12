Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Lega Pro, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su GR Parlamento. Ha commentato ildella, per la quale la LegaA ha chiesto alla Figc di rinviare il termine previsto per la cessione, in modo da far finire alla squadra il campionato. “? È, come approccio e come è andata avanti laA. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani: è quando non si rispettano le regole che ilto”.ha parlato anche dell’introduzione della Var inC. “Le 5 sostituzioni le abbiamo sperimentate noi. LaA è il ...