GfVip, Manila cade durante la coreografia: la reazione inaspettata di Carmen Russo (Di lunedì 20 dicembre 2021) I concorrenti della casa del Gf Vip stanno preparando una coreografia di Natale che quasi sicuramente verrà messa in scena nella prossima puntata in diretta su Canale 5. LEGGI ANCHE: — GfVip, Manila Nazzaro: la frase di Lorenzo Amoruso dopo la decisione della compagna di rimanere nella casa https://twitter.com/jdbsvoice/status/1472688942512226306Il clima di festa si fa sentire anche nella casa più spiata d'Italia e tra prove e balletti, sul web gira il video di una caduta di Manila Nazzaro, che è scivolata per terra dal divanetto proprio durante le prove della coreografia. Fortunatamente niente di rotto per l'ex Miss Italia, che è caduta sotto gli occhi di Carmen Russo, intenta a insegnare la coreografia al resto della ...

