GF Vip, questa sera due nuovi ingressi: nomi inaspettato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo i recenti abbandoni due nuovi inquilini sono pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Chi sono i nuovi ingressi del GF VIP? Non solo Eva Grimaldi, Alessandro Basciano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo i recenti abbandoni dueinquilini sono pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Chi sono idel GF VIP? Non solo Eva Grimaldi, Alessandro Basciano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

GrandeFratello : Nella Casa c’è sempre tempo per accogliere nuovi Vip! ?? Nathalie Caldonazzo è una nuova concorrente di #GFVIP e qu… - agata_luce : RT @GrandeFratello: Mancano pochi giorni a Natale e questa sera i nostri Vip, tra canti e balli, ci delizieranno con un fantastico #GFVIP C… - 2italianP : RT @2italianP: ????senti questa puttana di @guerreirofans come chiede di essere riempita ???? ?? - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: Mancano pochi giorni a Natale e questa sera i nostri Vip, tra canti e balli, ci delizieranno con un fantastico #GFVIP C… - tpsnyghs : mi pare giusto farvi sapere che in realtà in questa foto stava scrivendo nel gruppo in dm con me e @VittyNotVicky ,… -