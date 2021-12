Gf Vip, Miriana Trevisan sempre più vicina a Biagio D’Anelli (e scatta il bacio) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono sempre più vicini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stanno vivendo un momento di grande complicità e gli sguardi e le effusioni si susseguono sempre di più. La showgirl e l’ex concorrente del Gf 11 si sono lasciati andare ad un momento d’intimità in cui, tra bisbigli a fior di labbra e occhi negli occhi, è scattato anche un bacio. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Aldo Montano torna a casa e riabbraccia moglie e figli Una complicità palpabile, che la showgirl non aveva con Nicola Pisu, nonostante l’intimità che si era creata tra i due prima che Pisu uscisse dalla casa di Cinecittà. Trevisan e D’Anelli si ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021)sonopiù vicini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stanno vivendo un momento di grande complicità e gli sguardi e le effusioni si susseguonodi più. La showgirl e l’ex concorrente del Gf 11 si sono lasciati andare ad un momento d’intimità in cui, tra bisbigli a fior di labbra e occhi negli occhi, èto anche un. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Aldo Montano torna a casa e riabbraccia moglie e figli Una complicità palpabile, che la showgirl non aveva con Nicola Pisu, nonostante l’intimità che si era creata tra i due prima che Pisu uscisse dalla casa di Cinecittà.si ...

