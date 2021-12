GF Vip Jo Squillo nella Casa coppie tutte finte la Ricciarelli è raccomandata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Joè stata ospite a Radio Radiotrasmissione Non succederà più, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 6, attaccando molti dei concorrenti ancora in gara. Nel suo mirino è finita Katia, con la qualeha avuto diversi battibecchi. Non si è risparmiata neanche su Gianmaria Antinolfi e Sophie

Grande Fratello, Josi toglie qualche sassolino dalle scarpe Ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, Joha espresso la sua opinione su alcuni dei protagonisti più ...Aldo Montano su Sophie e Gianmaria Al contrario di Jo(che ha dichiarato che le coppie del GFsarebbero finte ) Aldo Montano ha affermato di trovare splendida la coppia formata da Sophie ...La conduttrice e attivista Jo Squillo torna a parlare del Grande Fratello Vip 6 e, anche questa volta, non risparmia nessuno. La Squillo, ospite nella trasmissione Non succederà più di Radio Radio, ha ...Jo Squillo ne ha per tutti e racconta cosa pensa dei protagonisti principali della sesta edizione del Grande Fratello Vip.