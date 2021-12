GF Vip: Basciano ha conquistato Sophie? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano è sempre di più il nuovo Alex Belli della Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, entrato da poco nel reality show di Canale 5, con un passato tra Uomini e Donne e Temptation Island sembra essere conteso tra Soleil e soprattutto Sophie, almeno così è convinto lui. Confidenze scottanti in sauna tra Alessandro Bascione, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, e Giacomo Urtis, tornato Leggi su solodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandroè sempre di più il nuovo Alex Belli della Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, entrato da poco nel reality show di Canale 5, con un passato tra Uomini e Donne e Temptation Island sembra essere conteso tra Soleil e soprattutto, almeno così è convinto lui. Confidenze scottanti in sauna tra Alessandro Bascione, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, e Giacomo Urtis, tornato

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip 6', Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: 'Secondo me anche io le piaccio'… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano: “Secondo me io piaccio a Sophie Codegoni, se non ci fosse stato Gianmaria Antinolfi…… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Sophie su Basciano: 'È il mio tipo, ma non provo interesse' - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alessandro Basciano a letto con Soleil poi punta Sophie: «Se non ci fosse Gianmaria…» -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Basciano Grande Fratello Vip: Clarissa Selassié a ruota libera su Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo Leggi anche Alessandro Basciano punta Sophie Codegoni al Gf Vip A proposito del discusso rapporto nato al Gf Vip tra Alex e Soleil , la Selassié ha affermato: "Io credo che Alex sia un attore non ...

Gf Vip 6, Alex Belli commenta Alessandro Basciano: "Non sarai mai come l'originale" Tramite i social Alex Belli ha voluto lanciare una frecciatina alla new entry Alessandro Basciano, che al Gf Vip appare sempre più vicino a Soleil Sorge Le new entry nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno rimestato parecchio gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata di venerdì 17 ...

GF Vip: Basciano ha conquistato Sophie? SoloDonna.it Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sicuro: “Sophie Codegoni? Le piaccio” Alessandro Basciano del GF Vip ne è sicuro: "Sophie Codegoni? Le piaccio” In queste ultime ore Alessandro Basciano e Giacomo Urtis hanno fatto una bella ...

Chi è Alessandro Basciano: Gf Vip 6, ex fidanzate, figlio, curiosità Prima di diventare volto noto del pubblico televisivo, lo showman era un imprenditore inserito nel settore automobilistico. L'esperienza a Uomini e Donne del 2019 però, programma di Maria De Filippi, ...

Leggi anche Alessandropunta Sophie Codegoni al GfA proposito del discusso rapporto nato al Gftra Alex e Soleil , la Selassié ha affermato: "Io credo che Alex sia un attore non ...Tramite i social Alex Belli ha voluto lanciare una frecciatina alla new entry Alessandro, che al Gfappare sempre più vicino a Soleil Sorge Le new entry nella casa del Grande Fratello6 hanno rimestato parecchio gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata di venerdì 17 ...Alessandro Basciano del GF Vip ne è sicuro: "Sophie Codegoni? Le piaccio” In queste ultime ore Alessandro Basciano e Giacomo Urtis hanno fatto una bella ...Prima di diventare volto noto del pubblico televisivo, lo showman era un imprenditore inserito nel settore automobilistico. L'esperienza a Uomini e Donne del 2019 però, programma di Maria De Filippi, ...