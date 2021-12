GF Vip, anticipazioni 20 dicembre: la mamma di Soleil entra per un confronto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non mancheranno di certo. Tra le anticipazioni relative all’appuntamento del 20 dicembre 2021 vi è una notizia che riguarda Soleil Sorge. Dopo aver ricevuto la visita di Alex Belli, infatti, stavolta la giovane riceverà un altro tipo di sorpresa, ovvero, quella di sua madre. Sorpresa per Soleil Sorge nella puntata del 20 dicembre del GF Vip Nel corso della messa in onda di questa sera del GF Vip ci sarà una sorpresa speciale per Soleil Sorge. Durante la diretta di venerdì scorso, la giovane ha avuto l’opportunità di incontrare Alex, dopo il modo pessimo con il quale si erano lasciati. Ebbene, stavolta per la ragazza ci sarà un altro carico di emozioni in serbo. Sua madre, infatti, varcherà la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non mancheranno di certo. Tra lerelative all’appuntamento del 202021 vi è una notizia che riguardaSorge. Dopo aver ricevuto la visita di Alex Belli, infatti, stavolta la giovane riceverà un altro tipo di sorpresa, ovvero, quella di sua madre. Sorpresa perSorge nella puntata del 20del GF Vip Nel corso della messa in onda di questa sera del GF Vip ci sarà una sorpresa speciale perSorge. Durante la diretta di venerdì scorso, la giovane ha avuto l’opportunità di incontrare Alex, dopo il modo pessimo con il quale si erano lasciati. Ebbene, stavolta per la ragazza ci sarà un altro carico di emozioni in serbo. Sua madre, infatti, varcherà la ...

