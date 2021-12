GF Vip, Aldo Montano svela cosa pensa di Soleil su IG: la battuta della moglie durante la diretta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano , dopo 3 mesi di permanenza nella casa del GF Vip, ha deciso di abbandonare il gioco, e ha concesso una diretta su Instagram ai suoi fan: la risposta su Soleil che tutti aspettavano Foto: ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021), dopo 3 mesi di permanenza nella casa del GF Vip, ha deciso di abbandonare il gioco, e ha concesso unasu Instagram ai suoi fan: la risposta suche tutti aspettavano Foto: ...

Advertising

VicolodelleNews : #GfVip, #AldoMontano in una diretta spara a zero su #AlexBelli e #SoleilSorgé, siete d’accordo con lui? Per leggere… - zazoomblog : Aldo Montano rivela chi vorrebbe vincesse il GF Vip - #Montano #rivela #vorrebbe #vincesse - occhio_notizie : Aldo Montano su Belli: 'All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre… - Novella_2000 : Aldo Montano rivela il nome del suo vincitore del #GFVip (e no, non è Manuel) - IsaeChia : #GfVip 6, Aldo Montano parla del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Se fosse tutto finto sarebbe orribile, ma… -