Gf Vip 6, tensioni tra Carmen Russo, Katia Ricciarelli e Valeria Marini per il balletto di Natale! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nervi tesi nelle ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Tutto ha avuto inizio quando Katia Ricciarelli ha sbottato contro Carmen Russo, incaricata di coreografare un balletto in vista dell'esibizione di Natale dei Vipponi che vedremo performare durante la puntata di stasera. Gli animi si sono scaldati quando Valeria Marini, posizionata in seconda fila dalla Russo, si è lamentata della sua postazione. La showgirl infatti ha richiesto a gran voce di ballare davanti a tutte le altre, poiché abituata così da sempre quando si trova sopra ad un palcoscenico. Le quote rosa del cast si sono chiaramente infastidite dei capricci della new entry, e a quest'ultima il fatto non è passato inosservato. Ha infatti notato che la principessa di ...

