GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 26 | “Il Messia”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Io purtroppo devo andare a farmi vedere da uno bravo: ragazzi sono seria, ho dei seri problemi. Io amo, artisticamente ovviamente, Alex Belli! Ma come è possibile? Da che lo detestavo solo passata nelle ultime puntate ad amarlo.. infondo però si dice sempre che le donne amano gli uomini che le fanno ridere, e a me lui fa morire dalle risate, quindi ci sta no? Ma lo avete visto venerdì sera? Quando si è confrontato prima con i quattro dell’ave Maria e poi con Soleil? Sembrava ilarrivato a dispensare parabole e amore. Niente più “hei man”, ma “hei fratello” – che svolta meravigliosa ha dato al suo personaggio: avrà preso qualche lezione dal padre diacono? Comunque gli altri concorrenti quando è uscito ne hanno dette di tutti i colori, poi venerdì quando se lo sono ritrovato davanti che quasi li benediva: si sono rimangiati tutto. Anche nel confronto con Soleil ...