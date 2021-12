Gf Vip 6, le anticipazioni della ventinovesima puntata: due nuovi ingressi e un paio di sorprese che non mancheranno di far discutere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Gf Vip 6, sempre condotto da Alfonso Signorini affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e dalle anticipazioni emerse a Mattino 5, le sorprese non mancheranno. In primo luogo faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia Nathalie Caldonazzo e Barù della Gherardesca, nipote di Costantino. Ma non solo, perché nella Casa tornerà Franco Bortuzzo, padre di Manuel per una sorpresa al figlio e poi anche Soleil riceverà una visita molto gradita, quella della madre Wendy, alla quale è molto legata. Ecco cosa ha anticipato la giornalista Azzurra della Penna ai telespettatori di Mattino 5 poco fa: Questa sera per dare un appoggio a Manuel dopo l’uscita di Aldo Montano entrerà papà Franco. Ci sarà anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuovadel Gf Vip 6, sempre condotto da Alfonso Signorini affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e dalleemerse a Mattino 5, lenon. In primo luogo faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia Nathalie Caldonazzo e BarùGherardesca, nipote di Costantino. Ma non solo, perché nella Casa tornerà Franco Bortuzzo, padre di Manuel per una sorpresa al figlio e poi anche Soleil riceverà una visita molto gradita, quellamadre Wendy, alla quale è molto legata. Ecco cosa ha anticipato la giornalista AzzurraPenna ai telespettatori di Mattino 5 poco fa: Questa sera per dare un appoggio a Manuel dopo l’uscita di Aldo Montano entrerà papà Franco. Ci sarà anche ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, le #anticipazioni della ventinovesima puntata: due nuovi ingressi e un paio di sorprese che non mancheran… - VicolodelleNews : #GfVip Anticipazioni: In arrivo una puntata di fuoco, tra nuovi ingressi e partenti con il dente avvelenato! Per le… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla ventinovesima puntata - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 20 dicembre: chi sono gli ospiti, concorrenti in nomination, eliminati e ul… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla ventinovesima puntata #GFVip6 #GFVip -