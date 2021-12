GF Vip 6, Alex Belli geloso di Alessandro Basciano? Il tweet al veleno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli sembra aver mal digerito l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano, modello dal fisico statuario che ha subito puntato Soleil Sorge. Così su Twitter ha lanciato una frecciatina velenosa a quello che probabilmente percepisce come una sorta di rivale (anche se lui ormai ha lasciato la Casa per tornare tra le braccia della moglie Delia Duran). “Anche se hai le mie stesse iniziali AB sei un copia e incolla, attenzione le carte copiative non sono mai originali” ha scritto l’attore, lasciando intendere che nessuno nella Casa può prendere il suo posto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa arrivano altri tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l’ingresso di altri vip nella nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 dicembre 2021)sembra aver mal digerito l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di, modello dal fisico statuario che ha subito puntato Soleil Sorge. Così su Twitter ha lanciato una frecciatinasa a quello che probabilmente percepisce come una sorta di rivale (anche se lui ormai ha lasciato la Casa per tornare tra le braccia della moglie Delia Duran). “Anche se hai le mie stesse iniziali AB sei un copia e incolla, attenzione le carte copiative non sono mai originali” ha scritto l’attore, lasciando intendere che nessuno nella Casa può prendere il suo posto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2021, anticipazioni puntata 20 dicembre: in Casa arrivano altri tre nuovi concorrenti Gli ultimi spoiler tv preannunciano l’ingresso di altri vip nella nuova ...

