GF Vip 6: Aldo Montano torna a casa e riabbraccia moglie e figli

Lo schermitore aveva deciso di abbandonare il reality dopo la notizia del prolungamento del programma: "Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi ed io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Ho due figli che mi aspettano".

