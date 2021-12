Gf Vip 6, Aldo Montano spiega cosa c’è dietro il riavvicinamento di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano è stato uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che venerdì scorso ha deciso di non accettare il prolungamento del reality e di tornare quindi dalla sua famiglia. Ieri sera Aldo ha deciso di concedersi alle domande e alle curiosità dei suoi numerosi fan tramite una diretta su Instagram, e oltre ad aver detto la sua su Alex Belli e Soleil Sorge, ha parlato anche di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Proprio con Bortuzzo, Aldo ha instaurato una bellissima amicizia così come anche con Gianmaria Antinolfi, e di fatti sono proprio loro due i gieffini che stanno soffrendo di più per l’assenza di Aldo all’interno della Casa. Tornando a Manuel e Lulù l’atleta, nel corso della diretta su ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021)è stato uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che venerdì scorso ha deciso di non accettare il prolungamento del reality e di tornare quindi dalla sua famiglia. Ieri seraha deciso di concedersi alle domande e alle curiosità dei suoi numerosi fan tramite una diretta su Instagram, e oltre ad aver detto la sua su Alex Belli e Soleil Sorge, ha parlato anche di. Proprio conha instaurato una bellissima amicizia così come anche con Gianmaria Antinolfi, e di fatti sono proprio loro due i gieffini che stanno soffrendo di più per l’assenza diall’interno della Casa. Tornando al’atleta, nel corso della diretta su ...

