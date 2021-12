Germania, Duisburg-Osnabruck sospesa per razzismo: le due squadre chiedono di rigiocare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due squadre di calcio tedesche hanno chiesto di rigiocare la partita sospesa a seguito di cori razzisti da parte di una delle tifoserie. La partita di terza divisione tra Duisburg e Osnabruck è stata interrotta domenica dopo che cori razzisti erano rivolti all’attaccante dell’Osnabruck Aaron Opoku. L’Osnabruck non ha voluto riprendere il gioco. È stata la prima volta che una partita è stata sospesa a causa del razzismo nei campionati nazionali di calcio maschili professionisti in Germania. C’era incertezza su come registrare il risultato. Entrambi i club affermano che la partita dovrebbe essere rigiocata e non assegnata come forfait a nessuno dei due club. La decisione finale spetta ora alla Federazione tedesca. ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Duedi calcio tedesche hanno chiesto dila partitaa seguito di cori razzisti da parte di una delle tifoserie. La partita di terza divisione traè stata interrotta domenica dopo che cori razzisti erano rivolti all’attaccante dell’Aaron Opoku. L’non ha voluto riprendere il gioco. È stata la prima volta che una partita è stataa causa delnei campionati nazionali di calcio maschili professionisti in. C’era incertezza su come registrare il risultato. Entrambi i club affermano che la partita dovrebbe essere rigiocata e non assegnata come forfait a nessuno dei due club. La decisione finale spetta ora alla Federazione tedesca. ...

Advertising

Amala03313261 : RT @Cri_Giordano: Per la prima volta in Germania è stata interrotta una partita di calcio professionista per #razzismo. Si tratta di Duisbu… - WimMensen : RT @Gazzetta_it: Scandalo a Duisburg: partita sospesa per cori razzisti. Identificato il responsabile - sportli26181512 : Scandalo a Duisburg: partita sospesa per cori razzisti. È la prima volta: Scandalo a Duisburg: partita sospesa per… - Gazzetta_it : Scandalo a Duisburg: partita sospesa per cori razzisti. Identificato il responsabile - FlyingGagarina : RT @Cri_Giordano: Per la prima volta in Germania è stata interrotta una partita di calcio professionista per #razzismo. Si tratta di Duisbu… -