George Clooney rifiuta 35 milioni di dollari: "Non ne valeva la pena, ne ho parlato con Amal" (Di lunedì 20 dicembre 2021) George Clooney non finisce di sorprendere. Dopo esser balzato agli onori delle cronache per aver donato un milione di dollari ciascuno ai suoi quattordici amici più cari per ringraziarli di essere stati al suo fianco, ora l'attore hollywoodiano rifiuta 35 milioni di dollari. Questo il cachet per girare lo spot di una compagnia aerea: le motivazioni del suo "no" sarebbero da ricondurre alle "politiche discutibili" del Paese della compagnia. "Ne ho parlato con Amal (la moglie sposata a Venezia nel 2014 e con la quale ha due figli, i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017 ndr) e alla fine abbiamo deciso che non ne valeva la pena", ha raccontato il premio Oscar al Guardian in occasione della presentazione del suo nuovo ...

