Genoa | svaligiata casa dell’ex Palermo Sirigu durante il match contro la Lazio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In occasione dello scorsodi campionatola, l'ex portiere rosaneroè stato derubato. Alcuni oggetti in oro e argento sono stati portati via da una banda di ladri che non hanno lasciato tracce.

Salvatore Sirigu vittima di un furto. L'abitazione del portiere delè statamentre lui era in campo contro la Lazio Brutta disavventura per Salvatore Sirigu nel fine settimana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il ...Brutta disavventura per Salvatore Sirigu, la cui casa nel quartiere Albaro di Genova è statada una banda di ladri. Il tutto mentre il portiere delsi trovava a Roma per il match che vedeva i liguri opposti alla Lazio. Una volta scattato l'allarme dell'abitazione sul luogo si ...In occasione dello scorso match di campionato contro la Lazio, l'ex portiere rosanero Sirigu è stato derubato. Alcuni oggetti in oro e argento sono stati portati via da una banda di ladri che non hann ...Furto in casa di Salvatore Sirigu. Svaligiata l’abitazione del portiere del Genoa mentre lui era in campo contro la Lazio Brutta disavventura per Salvatore Sirigu nel fine settimana. Come riportato da ...