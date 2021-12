Genoa | Shevchenko | «Costruiamo il nostro futuro Atalanta? Daremo battaglia»

Advertising

" ATALANTA - martedì ore 20:45 Da quando ha preso in mano le redini del, il bilancio di Andriyè ampiamente negativo: appena un punto conquistato in sei partite. Media ...LE ULTIME -non può contare su Vanheusden, che si aggiunge agli altri infortunati: ... PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, ..."Abbiamo affrontato una dietro l'altra formazioni che giocano per lo scudetto, ma la nostra lotta è per rimanere in serie A, questa sarà la nostra Champions League". Così il tecnico del Genoa Andriy S ...“Abbiamo affrontato una dietro l’altra formazioni che giocano per lo scudetto, ma la nostra lotta è per rimanere in serie A, questa sarà la nostra Champions League. Contro l’Atalanta conterà l’atteggi ...