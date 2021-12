Genoa-Atalanta | Shevchenko | “La salvezza sarà la nostra Champions League”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo affrontato una dietro l’altra formazioni che giocano per lo scudetto, ma lalotta è per rimanere in serie A, questala. Contro l’conterà l’atteggiamento: dobbiamo vincere ogni duello in campo. Noi dobbiamo cominciare da questo: vincere i duelli. Dovremo dare il massimo perché da questo si costruisce il nostro futuro”. Lo ha detto l’allenatore del, Andrij, alla vigilia del match contro l’nell’ultima partita dell’anno in campionato: “La classifica in questo momento, penso per noi, la vedo è non è così male perché siamo tutti così attaccati. Dopo la sosta inizierà il girone di ritorno e dovremo essere pronti. L’obiettivo è cercare di chiudere questo anno ...

Al momento l'è quarta a quota 37 e può chiudere a 40 vincendo contro il derelitto, mentre Napoli e Milan non hanno partite complicate contro Empoli e Spezia e possono girare a 42. L'...Commenta per primo(martedì 21 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. E' Paolo Valeri di Roma l'arbitro designato per Genoa - Atalanta, gara della 19a e ultima giornata del girone di andata della serie A,.“Abbiamo affrontato una dietro l’altra formazioni che giocano per lo scudetto, ma la nostra lotta è per rimanere in serie A, questa sarà la nostra Champions League. Contro l’Atalanta conterà l’atteggi ...