Galleria Vittoria riaperta a Napoli | «Lungomare pedonale ma in modo flessibile»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) «Ce l?abbiamo fatta», esulta un ragazzo in scooter alla fine di via Acton. Davanti ai suoi occhi ci sono il sindaco Gaetano Manfredi, l?assessore ai Lavori pubblici Edoardo...

Domenica dal doppio volto per le attività di ristorazione della Campania. A Napoli è stata accolta in modo positivo la contestuale chiusura del lungomare con l'apertura della, fortemente spinte da Confesercenti. "I tanti nostri ristoratori del lungomare - dichiara Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - ringraziano vivamente il ...stata riaperta questa mattina al traffico veicolare, dopo 15 mesi di chiusura la. La riapertura è stata resa possibile dal collaudo positivo dell'impianto di areazione seguito al dissequestro da parte della Procura. Lo ha reso noto il Comune di Napoli. Nella ...«Ce l’abbiamo fatta», esulta un ragazzo in scooter alla fine di via Acton. Davanti ai suoi occhi ci sono il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore ai Lavori pubblici ...Il Napoli espugna San Siro e aggancia il Milan al secondo posto in classifica. Gli azzurri scavalcano in un solo colpo l'Atalanta e raggiunte la squadra di Pioli dietro all'Inter, già matematicamente ...