Gaggio di Castelfranco Morto Angiolino Palmieri | il suo ultraleggero si è schiantato su una villetta disabitata ad Albareto

Gaggio di Castelfranco. Morto Angiolino Palmieri: il suo ultraleggero si è schiantato su una villetta disabitata ad…

Il pilota è morto: si chiamava Angiolino Palmieri, di 70 anni, ed era originario didi. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 nella località La Rocca. Dinamica dell'incidente ...PANZANO - Grave incidente, intorno alle 23 di domenica 12 dicembre, in via Pioppa: traEmilia e. Tre le auto coinvolte nel violento scontro, all'interno delle quali viaggiavano cinque persone. L'impatto è stato così violento che ha richiesto l'intervento dei vigili ...Incidente mortale nei cieli dell'Emilia Romagna. Un ultraleggero si è schiantato contro il tetto di una villetta disabitata di campagna ad Albareto, frazione ...L'incidente è avvenuto domenica 12 dicembre, intorno alle 23, in via Pioppa: tra Castelfranco Emilia e Gaggio.