Gabriel Boric, chi è il nuovo Presidente del Cile (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo decenni di arretratezza e lontananza dei cittadini dalla politica, in Cile sembra essere finalmente arrivato il momento propizio per una svolta radicale. Quest’anno è stata la volta di una tornata elettorale per designare il futuro Presidente del Paese. Il risultato è stato a dir poco sorprendente ed è sintomo della volontà di un popolo di uscire dalle condizioni in cui versa ormai da tempo. Con il 56% delle preferenze al ballottaggio, infatti, il giovanissimo Gabriel Boric, rappresentante della sinistra ed esponente della coalizione Apruebo Dignidad, è stato scelto dai Cileni per essere il nuovo Presidente della Repubblica. Ecologista, femminista ed ex leader studentesco: ecco Gabriel Boric Classe 1986, laureato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo decenni di arretratezza e lontananza dei cittadini dalla politica, insembra essere finalmente arrivato il momento propizio per una svolta radicale. Quest’anno è stata la volta di una tornata elettorale per designare il futurodel Paese. Il risultato è stato a dir poco sorprendente ed è sintomo della volontà di un popolo di uscire dalle condizioni in cui versa ormai da tempo. Con il 56% delle preferenze al ballottaggio, infatti, il giovanissimo, rappresentante della sinistra ed esponente della coalizione Apruebo Dignidad, è stato scelto daini per essere ildella Repubblica. Ecologista, femminista ed ex leader studentesco: eccoClasse 1986, laureato in ...

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - simofons : La militanza nei movimenti studenteschi, l’attivismo e infine l’elezione tra le fila della sinistra. Da lì in poi p… - CarriaggioM : RT @confundustria: Il nuovo Presidente Cileno è Gabriel Boric, candidato della sinistra. Non ci si può più fidare della CIA . - leonjorgh : RT @Tg1Rai: Storica vittoria per il leader della sinistra Gabriel #Boric che con il 56% dei voti ha superato al ballottaggio il conservator… -