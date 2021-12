Gabanelli: quella società di Stato che gestisce (ma come) scorie e rifiuti nucleari nel nostro Paese (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Sogin, nata nel 1999 doveva chiudere il ciclo delle centrali di Caorso, Trino Vercellese, Garigliano e Latina. I costi previsti per l'intera operazione ammontano a 3,7 miliardi di euro, caricati ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Sogin, nata nel 1999 doveva chiudere il ciclo delle centrali di Caorso, Trino Vercellese, Garigliano e Latina. I costi previsti per l'intera operazione ammontano a 3,7 miliardi di euro, caricati ...

Nucleare: la Sogin doveva smantellare le centrali, ma dopo 21 anni i rifiuti radioattivi sono ancora lì La società di Stato doveva smantellare centrali e mettere in sicurezza i rifiuti nucleari. Fine lavori 2019, costo 3.7 miliardi, siamo già arrivati a 4 e manca ancora il 70% ...

