“Futuro al Barça, Real o PSG…”: Raiola gela la Juve e fa tremare Agnelli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Raiola torna a spaventare la Juventus a poche ore dalle precedenti dichiarazioni sul Futuro di de Ligt: Barcellona, Real e Psg sull’olandese Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Il suo ritorno in bianconero si è rivelato fino a questo momento più complicato del previsto. I bianconeri sembrano essere in ripresa tuttavia sono ancora distanti dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021)torna a spaventare lantus a poche ore dalle precedenti dichiarazioni suldi de Ligt: Barcellona,e Psg sull’olandese Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Il suo ritorno in bianconero si è rivelato fino a questo momento più complicato del previsto. I bianconeri sembrano essere in ripresa tuttavia sono ancora distanti dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : La Juventus e il futuro di De Ligt: a giugno si attiva la clausola. E il Barça non lo perde di vista - TuttoMercatoWeb : La Juventus e il futuro di De Ligt: a giugno si attiva la clausola. E il Barça non lo perde di vista - sportli26181512 : Raiola avverte la Juventus: 'De Ligt pronto per un nuovo passo, vedremo questa estate': L'agente del giocatore apre… - infoitsport : Elche, Rodriguez: 'Sul 2-2 pensavo avremmo vinto. I giovani del Barça hanno grande futuro' - nicola7916 : @Angy92966493 @sandrita3767 Non la porterà sulla sua nave per navigare l'oceano d'orato. Porterà solo Erika e Milei… -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Barça Calciomercato: Barcellona. Raiola non esclude arrivi De Ligt e Haaland ... valuteremo quale potrà essere la migliore ospzione per il suo futuro e non escludo che resti ... entro un paio di anni tornerà a essere il vero Barça", le certezze dell'agente del bomber norvegese. . ...

De Ligt, Raiola avvisa la Juve: 'Tre top club lo cercano' " Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo futuro. Vedremo quest'estate", ha ... " La Premier League? Possono essere anche Barça, Real Madrid o Paris Saint Germain" , ha dichiarato Raiola ...

Criscitiello: "Caso Salernitana fa ridere il mondo. E il futuro del Bari?" Stadionews.it ... valuteremo quale potrà essere la migliore ospzione per il suoe non escludo che resti ... entro un paio di anni tornerà a essere il vero", le certezze dell'agente del bomber norvegese. . ..." Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo. Vedremo quest'estate", ha ... " La Premier League? Possono essere anche, Real Madrid o Paris Saint Germain" , ha dichiarato Raiola ...