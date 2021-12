Fuorigioco Giroud, le reazioni dal mondo: “Milan derubato!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli ha battuto il Milan per 0-1 a San Siro, portando a casa tre punti pesantissimi per la corsa allo scudetto, per restare ancorati al gruppo di testa, piuttosto che per cominciare a guardarsi seriamente alle spalle, fuori dal quarto posto. Ad ogni modo, però, ha scatenato la polemica di molti il gol annullato con l’aiuto del VAR a Kessiè al 90?, per via di un Fuorigioco dubbio di Olivier Giroud. Molti hanno commentato l’episodio, da tutto il mondo. Giornalisti, ex calciatori e non solo, molte le reazioni di sgomento alla decisione del VAR e dell’arbitro Massa di annullare la rete di Kessiè. Tra questi Andres Agulla, famoso giornalista sportivo spagnolo, di ESPN: “Non posso credere al Fuorigioco dato al Milan“. No puedo creer el offside que le ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli ha battuto ilper 0-1 a San Siro, portando a casa tre punti pesantissimi per la corsa allo scudetto, per restare ancorati al gruppo di testa, piuttosto che per cominciare a guardarsi seriamente alle spalle, fuori dal quarto posto. Ad ogni modo, però, ha scatenato la polemica di molti il gol annullato con l’aiuto del VAR a Kessiè al 90?, per via di undubbio di Olivier. Molti hanno commentato l’episodio, da tutto il. Giornalisti, ex calciatori e non solo, molte ledi sgomento alla decisione del VAR e dell’arbitro Massa di annullare la rete di Kessiè. Tra questi Andres Agulla, famoso giornalista sportivo spagnolo, di ESPN: “Non posso credere aldato al“. No puedo creer el offside que le ...

AntoVitiello : #Pioli: “Lo lo so che alla fine diranno che Giroud è in posizione di fuorigioco attivo... Ma se il giocatore è a te… - realvarriale : É @sscnapoli l'anti @inter. Fondamentale vittoria degli uomini di #Spalletti che capitalizzano il gol di #Elmas con… - LoJamesiano : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Lo lo so che alla fine diranno che Giroud è in posizione di fuorigioco attivo... Ma se il giocatore è a terra e… - miticoebasta : @calciomercatoit Giroud da terra prova a colpire il pallone disturbando Jesus, quindi partecipa all azione e di con… - Dieberto : RT @glmdj: In merito al fuorigioco fischiato a #Giroud, qualcuno riesce a spiegarlo in modo credibile? -