Fuorigioco Giroud, le reazioni dal mondo: “Assurdo! È impossibile” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli ha battuto il Milan per 0-1 a San Siro, portando a casa tre punti pesantissimi per la corsa allo scudetto, per restare ancorati al gruppo di testa, piuttosto che per cominciare a guardarsi seriamente alle spalle, fuori dal quarto posto. Ad ogni modo, però, ha scatenato la polemica di molti il gol annullato con l’aiuto del VAR a Kessiè al 90?, per via di un Fuorigioco dubbio di Olivier Giroud. Molti hanno commentato l’episodio, da tutto il mondo. Giornalisti, ex calciatori e non solo, molte le reazioni di sgomento alla decisione del VAR e dell’arbitro Massa di annullare la rete di Kessiè. Tra questi Andres Agulla, famoso giornalista sportivo spagnolo, di ESPN: “Non posso credere al Fuorigioco dato al Milan“. No puedo creer el offside que le cobraron al Milán… ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli ha battuto il Milan per 0-1 a San Siro, portando a casa tre punti pesantissimi per la corsa allo scudetto, per restare ancorati al gruppo di testa, piuttosto che per cominciare a guardarsi seriamente alle spalle, fuori dal quarto posto. Ad ogni modo, però, ha scatenato la polemica di molti il gol annullato con l’aiuto del VAR a Kessiè al 90?, per via di undubbio di Olivier. Molti hanno commentato l’episodio, da tutto il. Giornalisti, ex calciatori e non solo, molte ledi sgomento alla decisione del VAR e dell’arbitro Massa di annullare la rete di Kessiè. Tra questi Andres Agulla, famoso giornalista sportivo spagnolo, di ESPN: “Non posso credere aldato al Milan“. No puedo creer el offside que le cobraron al Milán… ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “Lo lo so che alla fine diranno che Giroud è in posizione di fuorigioco attivo... Ma se il giocatore è a te… - realvarriale : É @sscnapoli l'anti @inter. Fondamentale vittoria degli uomini di #Spalletti che capitalizzano il gol di #Elmas con… - TDC97_ : RT @emme1908: Piango, in una serata sono riusciti a trasformare un fuorigioco netto nel furto del secolo, Massa doveva solo scegliere il pe… - lella_50 : RT @MilanNewsit: Marelli sul gol annullato a Kessiè: 'Faccio fatica a vedere un fuorigioco punibile, Giroud era fermo a terra' https://t.co… - i_mimimmi : @pisto_gol C’è fallo netto prima di Giroud ma viene annullato x fuorigioco attivo… sempre più perplesso da come le… -