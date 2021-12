FS al fianco della Fondazione Bambino Gesù per la campagna sulle cure pediatriche "Mi prendo cura di te" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fs Italiane sostiene la campagna 'Mi prendo cura di te' della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di un Centro di cure palliative pediatriche a Passoscuro, che sarà aperto a gennaio 2022. Il Gruppo ha accolto l'invito della Fondazione a partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a supportare le attività in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sarà possibile fare la propria donazione fino al 30 giugno 2022 attraverso le emettitrici self service presenti nelle stazioni ferroviarie. La campagna verrà promossa anche attraverso i siti web di Fs Italiane, RFI, Italferr e Trenitalia, i monitor di bordo su Frecce, Intercity, treni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fs Italiane sostiene la'Midi te'per la realizzazione di un Centro dipalliativea Passoscuro, che sarà aperto a gennaio 2022. Il Gruppo ha accolto l'invitoa partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a supportare le attività in favore dell'ospedale pediatrico. Sarà possibile fare la propria donazione fino al 30 giugno 2022 attraverso le emettitrici self service presenti nelle stazioni ferroviarie. Laverrà promossa anche attraverso i siti web di Fs Italiane, RFI, Italferr e Trenitalia, i monitor di bordo su Frecce, Intercity, treni ...

