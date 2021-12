Freddie Spencer compie 60 anni | tanti auguri al ' killer' col sorriso da bambino

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Chi incontra ogginelle manifestazioni revival vede un ex ragazzo tranquillo, disponibile con tutti, con il viso sempre sorridente, un po' appesantito e non certo il 'leopardo' ...

Chi incontra ogginelle manifestazioni revival vede un ex ragazzo tranquillo, disponibile con tutti, con il viso sempre sorridente, un po' appesantito e non certo il 'leopardo' predatore sui circuiti e ...Per noi è sempre piacere celebrare un compleanno , facendolo a modo nostro: l'articolo dedicato di oggi parla di, nato a Shreveport il 20 dicembre 1961. L'americano spegne oggi 60 candeline , sicché è bello ricordarne le sue imprese motociclistiche, in particolare modo se parliamo del 1985. ...Festeggia oggi le 60 primavere il pilota che nel 1985 si laureò campione in 250 e 500: nessuno riuscì a ripetere quella impresa storica ...Fabio Quartararo ha conquistato il titolo in MotoGP nel 2021 dopo aver avuto un passato piuttosto difficile nelle categorie inferiori del mondiale.