Francesca Romana Tomassini, modella di 19 anni cade da un lucernario durante un set fotografico e muore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Erano saliti sul terrazzo condominiale di uno stabile di Roma, ma quello che doveva essere un set fotografico si è trasformato nel luogo di una tragedia. Siamo in Viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde. Francesca Romana Tomassini, 19 anni, studentessa delle Belle Arti, lo scorso 2 dicembre aveva appuntamento con Matteo G., 30 anni, fotografo che vive in un appartamento al pianterreno nell'elegante quartiere romano. Un'acquazzone si è improvvisamente abbattuto sulla Capitale proprio mentre i due si trovavano in cima al palazzo di sei piani. "Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell'ascensore", ha raccontato il ragazzo alla polizia, così ...

