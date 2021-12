Francesca Romana D' Elia | modella di 19 anni | cade da un lucernario a Roma e muore durante un set fotografico a Monteverde

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L?appuntamento in via dei Quattro Venti era per un servizio. Poi la decisione di scattare sul tetto della palazzina, il temporale che si scatena e il drammatico incidente....

Advertising

serenel14278447 : RT @FQMagazineit: Francesca Romana Tomassini, modella di 19 anni cade da un lucernario durante un set fotografico e muore - bizcommunityit : Cade dal lucernario durante un set fotografico, morta modella 19enne - infoitinterno : Francesca Romana, modella di 19 anni, cade da un lucernario e muore durante un set fotografico a Monteverde - infoitinterno : Francesca Romana Tomassini, modella di 19 anni, cade da un lucernario e muore durante un set fotografico a Montever… - infoitinterno : Francesca Romana D'Elia, modella di 19 anni, cade da un lucernario e muore durante un set fotografico a Monteverde -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Romana

È morta scivolando sul lucernario, mentre cercava riparo,D'Elia : 19enne originaria di con la passione per l'arte e la musica, nella Capitale per motivi di studi. Il drammatico ...morta per il cedimento del lucernario della terrazza dove si trovava con suo amico per un set fotografico. A Roma sono in corso indagini sulla morte di una giovane modella di 19 anni,D'Elia, dopo la caduta avvenuta il 2 dicembre scorso.Non ci sono parole per descrivere il grande vuoto lasciato da Francesca Romana», commenta commosso il sindaco Alessio Nisi, sindaco di Campagnano Romano Poi la decisione di scattare sul tetto della pa ...Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso 2 dicembre. APPROFONDIMENTI ROMA Foto POTENZA Cade dal balcone dopo il pub, giallo sulla morte di Dora ROMA Modella americana cade dalla finestra di un b&b ...