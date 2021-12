Frana | crepe di 50 centimetri nella strada per Parzanica | Legambiente annuncia un nuovo esposto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Vigolo. Oltre 50in profondità: tanto si sono aperte le fessurazioni dellasp 78 che collega Vigolo e. Le foto, impressionanti, sono state scattate negli scorsi giorni e condivise sui social da diversi cittadini di Vigolo,e Tavernola Bergamasca per esprimere la loro rabbia sullo stato di forte precarietà dell’area, causato anche dall’accelerazione a febbraio delladel Monte Saresano. “Quelle foto le ho scattate venerdì 17 – afferma Felix Consoli, residentefrazione Squadre di Vigolo -. Dopo che hanno sparato ancora venerdì ero arrabbiatissima, sono uscita di casa e le ho fatte”. A chi sostiene che le immagini siano vecchie, Felix risponde così: “Ci passo tutti i giorni da quellae a marzo non era così, è la ...

Potrebbero essere correlate alla ripresa delle attività estrattive effettuate con esplosioni, e alla riapertura del…

L'esplosione ha apertonel terreno e fra i palazzi. Il giorno dopo la puzza di gas era ancora ... La rottura può essere stata causata da una. Questo ha causato la formazione della sacca di ...Il terreno continua a muoversi verso il mare e ne sono dimostrazione sia lenel muro di ... Una situazione che non può protrarsi troppo a lungo, il rischio di unache spazzi via la strada è ...VIGOLO, (Bg), 18 dicembre 2021-Gli abitanti della frazione “Squadre” del comune di Vigolo sono allarmati dalle continue esplosioni che da alcuni mesi rimbombano nella cava per l’escavazione della marn ...Nuovi crolli a Torre dell'orso, marina di Melendugno. Questa volta a franare è stato il troncone di roccia che si trova alle spalle della vecchia Torre. Complice il vento ...