FOTO | Roman Reigns è il protagonista del poster ufficiale di WWE Day 1

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La WWE si prepara a celebrare il 2022 con un nuovo PPV che andrà in scena nel primo giorno dell’anno. Un’idea abbastanza inedita nella storia recente della compagnia che nel prossimo anno terrà quasi tutti i suoi eventi speciali il sabato. Quest’oggi è stato pubblicato dall’accountdella WWE ildell’evento, che vede comeil campione universale. Il wrestler di origine samoana è ritratto in primissimo piano mentre indica se stesso con il dito indice, come ad indicare se stesso, ma anche come se stesse indicando il numero 1. E chi se non lui può essere visto come il Numero 1 dopo 477 giorni da campione indiscusso?