Fondazione Telethon | raccolta fondi di oltre 54 milioni di euro

Fondazione Telethon chiude il 2021 con una raccolta fondi di oltre 54 milioni di euro. Si può continuare a donare al 45510 o sul sito Fondazione Telethon chiude l'anno con una raccolta fondi di oltre 54 milioni di euro. Cifra che racchiude l'intera raccolta del 2021, ottenuta grazie a tutti coloro che, da gennaio a dicembre, hanno scelto di sostenere la lotta alle malattie genetiche rare: i 130.000 donatori che hanno attivato una donazione continuativa aderendo al programma IO ADOTTO IL FUTURO; tutte le persone che donano attraverso il bollettino postale, il sito internet e lo shop solidale; le generose donazioni delle tante aziende

