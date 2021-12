Fondazione Gimbe, Cartabellotta: 'La variante Omicron in Italia circola molto più di quanto dicano i dati' (Di lunedì 20 dicembre 2021) La situazione Covid - 19 in Italia ' è meno tranquilla rispetto a quella delle settimane precedenti. Fino a 3 settimane fa c'era un aumento lineare dei casi, adesso la curva ha cambiato tendenza da ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) La situazione Covid - 19 in' è meno tranquilla rispetto a quella delle settimane precedenti. Fino a 3 settimane fa c'era un aumento lineare dei casi, adesso la curva ha cambiato tendenza da ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fondazione Gimbe, Cartabellotta: «La variante Omicron in Italia circola molto più di quanto dicano i dati» - leggoit : Fondazione Gimbe, Cartabellotta: «La variante Omicron in Italia circola molto più di quanto dicano i dati» - CorriereRomagna : Covid Italia, la Fondazione Gimbe: 'Omicron mette a rischio le riaperture' - - hiboss_hiboss : RT @seaborn3: @Claudio03921400 Degna proposta di uno che è a capo di una fondazione con quel ridicolo nome. Più adatta per un “circo Gimbe”… - hiboss_hiboss : RT @loriana34406751: @Claudio03921400 Per favore,è stato solo un esempio di tanti anni fa :'Una possibile soluzione, dice il presidente del… -