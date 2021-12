Fondazione CR Firenze: 250mila euro per il nuovo Auditorium del Maggio. Inaugurazione con Mattarella (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per sostenere il Maggio e favorirne la Maggiore fruizione la CR valuta iniziative ad hoc che, nel corso dell' anno, possano avvicinare alla musica soprattutto i giovani e una tipologia di pubblico meno abbiente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per sostenere ile favorirne lare fruizione la CR valuta iniziative ad hoc che, nel corso dell' anno, possano avvicinare alla musica soprattutto i giovani e una tipologia di pubblico meno abbiente L'articolo proviene daPost.

Advertising

petergomezblog : Intercettazioni Open, la Giunta del Senato vota a favore di Renzi. Trionfa l’asse centrodestra-Italia Viva, solo 2… - fattoquotidiano : Ieri Matteo Renzi si è presentato in procura a Firenze. Convocato come indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla fo… - FirenzePost : Fondazione CR Firenze: 250mila euro per il nuovo Auditorium del Maggio. Inaugurazione con Mattarella - giobettarini : RT @CittaMetro_FI: Da Metrocittà Firenze sostegno alla Fondazione Palazzo Strozzi - CittaMetro_FI : Da Metrocittà Firenze sostegno alla Fondazione Palazzo Strozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Firenze Maggio: 250.000 euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium Un contributo straordinario da 250.000 euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presieduto dal ...

Maggio Musicale, da Fondazione CR Firenze 250mila euro per il nuovo Auditorium Un contributo straordinario da 250.000 euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presieduto dal ...

Da Fondazione CR Firenze 250mila euro per il nuovo Auditorium del Maggio LA NAZIONE Fondazione CR Firenze: 250mila euro per il nuovo Auditorium del Maggio. Inaugurazione con Mattarella FIRENZE – La Fondazione CR Firenze eroga un contributo straordinario di 250.000 euro per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, intitolato a Zubin Mehta che lo inaugura domani, 21 ...

Da Fondazione CR Firenze 250mila euro per il nuovo Auditorium del Maggio Firenze, 20 dicembre 2021 - Un contributo straordinario da 250mila euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi ...

Un contributo straordinario da 250.000 euro daCRper il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi pomeriggio il Consiglio di Amministrazione dellapresieduto dal ...Un contributo straordinario da 250.000 euro daCRper il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi pomeriggio il Consiglio di Amministrazione dellapresieduto dal ...FIRENZE – La Fondazione CR Firenze eroga un contributo straordinario di 250.000 euro per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, intitolato a Zubin Mehta che lo inaugura domani, 21 ...Firenze, 20 dicembre 2021 - Un contributo straordinario da 250mila euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi ...