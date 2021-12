Fondazione Comunità Bergamasca | oltre 100mila euro per minori e anziani E si può donare online

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Consiglio di Amministrazione delladellaha deliberato gli esiti degli ultimi due bandi territoriali 2021 relativi rispettivamente ad interventi di contrasto alla fragilità e al disagiole e ad azioni per il miglioramento dei servizi nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), per un finanziamento complessivo di 102.688,4per 19 progetti, anche con la collaborazione diCariplo. Le erogazioni interessano l’area dei(53.396) e quella della terza età (49.292,4). I beneficiari sono enti del Terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro della provincia di Bergamo, che hanno presentato progetti realizzabili anche in presenza delle normative di contenimento ...