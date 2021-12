Foggia | obbligo di mascherine all’aperto da domani in varie zone della città Fino al 9 gennaio Ordinanza dei commissari

Advertising

NoiNotizie : #Foggia: obbligo di mascherine all'aperto da domani in varie zone della città - Trmtv : Covid, a Foggia obbligo di mascherine all’aperto e vietati i dj set - SanSeveroNews : Dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle ore 10,00 alle 02,00, nella città di Foggia scatta l'ordinanza conten… - Mitico_channel : Ultim'ora - Obbligo di mascherine all’aperto e divieto di eventi e manifestazioni, a Foggia scatta l’ordinanza - immediatonet : Obbligo mascherine all’aperto nel centro di #Foggia, niente spettacoli e dj set”. Multe fino a mille euro -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia obbligo

...le polemiche sulle ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'... 66 Provincia di Bat: 8 Provincia di Brindisi: 104 Provincia di: 146 Provincia di Lecce: 82 ......le polemiche sulle ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'... 66 Provincia di Bat: 8 Provincia di Brindisi: 104 Provincia di: 146 Provincia di Lecce: 82 ...Da domani e fino al 9 gennaio 2022, dalle ore 10 alle 2, sarà obbligatorio indossare le mascherine all’aperto a Foggia. È quanto stabilito dal commissario straordinario del comune, Marilisa Magno, per ...Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all’aperto in alcune aree della città d ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 nel periodo natalizio 2021 e di ...