Fiumicino | chiuso ristorante dalla Polizia | non tutti avevano il green pass | multati i clienti

(Di lunedì 20 dicembre 2021). Nonile multa sia per il titolare che per i. Sul litorale romano gli agenti del commissariato, entrati all’interno di unper effettuare un controllo hanno accertato che 14 persone, incluso il titolare, erano muniti di certificato verde. Altri invece ne erano sprovvisti. Al termine della verifica dunque, per i“irregolari” è scattata una sanzione amministrativa mentre per il titolare, oltre ad essere stato multato, i poliziotti hanno apposto il cartello di chiusura del locale per 5 giorni per aver violato le norme anti-Covid. su Il Corriere della Città.

In attesa delle decisioni del governo Regioni ed enti locali in ordine sparso si stanno portando avanti con misure ad hoc ...