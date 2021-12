Fiumicino, al ristorante senza Green pass: clienti e titolare multati, locale chiuso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – Proseguono i controlli straordinari disposti dal Questore di Roma da parte delle Forze di Polizia, recependo le indicazioni del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, nelle zone di Casilino, Pigneto, Garbatella e Fiumicino. E proprio nella cittadina aeroportuale, come si legge in una nota diffusa dalla Questura, “gli agenti del commissariato Fiumicino, entrati all’interno di un ristorante per effettuare un controllo hanno accertato che 14 persone, incluso il titolare, erano muniti di certificato verde, mentre alcuni clienti ne erano sprovvisti. Al termine della verifica, per i clienti è scattata una sanzione amministrativa mentre per il titolare, oltre ad essere stato multato, i poliziotti hanno apposto il cartello di chiusura del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)– Proseguono i controlli straordinari disposti dal Questore di Roma da parte delle Forze di Polizia, recependo le indicazioni del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, nelle zone di Casilino, Pigneto, Garbatella e. E proprio nella cittadina aeroportuale, come si legge in una nota diffusa dalla Questura, “gli agenti del commissariato, entrati all’interno di unper effettuare un controllo hanno accertato che 14 persone, incluso il, erano muniti di certificato verde, mentre alcunine erano sprovvisti. Al termine della verifica, per iè scattata una sanzione amministrativa mentre per il, oltre ad essere stato multato, i poliziotti hanno apposto il cartello di chiusura del ...

