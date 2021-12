Firenze; spruzzano spray al peperoncino, evacuata discoteca Otel (Di lunedì 20 dicembre 2021) È successo intorno alle 3.30 della notte, quando qualcuno avrebbe cominciato ad utilizzare dello spray al peperoncino per cui tutti coloro che si trovavano al centro della pista sono dovuti ricorrere alle cure del personale del 118 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) È successo intorno alle 3.30 della notte, quando qualcuno avrebbe cominciato ad utilizzare delloalper cui tutti coloro che si trovavano al centro della pista sono dovuti ricorrere alle cure del personale del 118 L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze spruzzano Spruzzano spray al peperoncino in pista per rubare, evacuata discoteca Centinaia di ragazzi sono stati evacuati, la scorsa notte, dalla discoteca Otel, nella zona sud di Firenze. E' accaduto intorno alle 3,30. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani avrebbero spruzzato in pista dello spray al peperoncino, causando negli avventori del locale tosse e ...

Firenze Sud: spray al peperoncino in pista, evacuata discoteca / FOTO Da alcune testimonianze sembrerebbe che l'azione sia stata eseguita da parte di tre uomini incappucciati. Le persone sono riuscite ad uscire dalla discoteca e sono… Leggi ...

