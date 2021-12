Firenze, ospedale Palagi amplia l'offerta terapeutica dell'oculistica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, 20 dic. - (Adnkronos Salute)() - Cresce l'oculistica all'ospedale Palagi di Firenze sia in termini di attività clinica che chirurgica fino a coprire in maniera integrata tutta la specialistica della patologia dell'occhio legata anche agli interventi di chirurgia retinica, del glaucoma e dei trapianti di cornea. Con l'arrivo nei mesi scorsi dall'Azienda ospedaliera di Careggi del dottor Francesco Barca, ora alla guida della struttura complessa oculistica del Palagi, sono stati attivati due nuovi ambulatori di retina chirurgica e della cornea, con prestazioni erogabili tramite Cup. L'ambulatorio di retina chirurgica è aperto due volte alla settimana, il giovedì mattina e il martedì pomeriggio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. - (Adnkronos Salute)() - Cresce l'all'disia in termini di attività clinica che chirurgica fino a coprire in maniera integrata tutta la specialisticaa patologia'occhio legata anche agli interventi di chirurgia retinica, del glaucoma e dei trapianti di cornea. Con l'arrivo nei mesi scorsi dall'Azienda ospedaliera di Careggi del dottor Francesco Barca, ora alla guidaa struttura complessadel, sono stati attivati due nuovi ambulatori di retina chirurgica ea cornea, con prestazioni erogabili tramite Cup. L'ambulatorio di retina chirurgica è aperto due volte alla settimana, il giovedì mattina e il martedì pomeriggio. ...

