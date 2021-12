Firenze, nuova Esselunga al posto del Panificio Militare: la demolizione dell'edificio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, 20 dicembre 2021 - E' partita la demolizione dell'ex Panificio Militare di via Mariti. In due anni circa sorgerà, al posto dell'attuale costruzione, una nuova Esselunga, con la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dicembre 2021 - E' partita la'exdi via Mariti. In due anni circa sorgerà, al'attuale costruzione, una, con la ...

Advertising

qn_lanazione : La demolizione dell'ex Panificio Militare di #Firenze, al suo posto una nuova Esselunga - CittadinidiTwtt : RT @cispeltos: ??????? Siglato oggi in sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi il #Patto per il #lavoro e lo #sviluppo. Una nuova occasione d… - cispeltos : ??????? Siglato oggi in sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi il #Patto per il #lavoro e lo #sviluppo. Una nuova oc… - Studio_Archi4 : RT @profarchitetto: #concorsi Firenze, una facciata nuova e sostenibile per il noto brand di moda Braccialini - La Graziella Holding S.p.A.… - StarBuild_Italy : Firenze, una facciata nuova e sostenibile per il noto brand di moda Braccialini - concorso di idee - due gradi -