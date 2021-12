Fiori d’arancio per Briga e Arianna Montefiori, guarda le foto delle nozze (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una cerimonia romantica in Vaticano e una festa scatenata con tanti amici: Briga e Arianna MonteFiori non potevano sognare di meglio per il giorno delle nozze. Il cantante e l’attrice si sono sposati dopo due anni insieme e sui social hanno documentato il loro momento magico con tanti video. Un posto speciale tra gli ospiti è stato riservato a Diana Del Bufalo, che tra loro ha fatto da Cupido. Briga e Arianna si sono conosciuti a una cena un paio d’anni fa grazie alla Del Bufalo e da allora non si sono più lasciati. Al sì erano emozionati e felicissimi e i baci non sono mancati. “Per mille anni”, ha scritto lui su Instagram postando un video all’uscita dalla chiesa. “Il giorno più bello della mia vita” ha replicato lei postando le immagini delle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una cerimonia romantica in Vaticano e una festa scatenata con tanti amici:Montenon potevano sognare di meglio per il giorno. Il cantante e l’attrice si sono sposati dopo due anni insieme e sui social hanno documentato il loro momento magico con tanti video. Un posto speciale tra gli ospiti è stato riservato a Diana Del Bufalo, che tra loro ha fatto da Cupido.si sono conosciuti a una cena un paio d’anni fa grazie alla Del Bufalo e da allora non si sono più lasciati. Al sì erano emozionati e felicissimi e i baci non sono mancati. “Per mille anni”, ha scritto lui su Instagram postando un video all’uscita dalla chiesa. “Il giorno più bello della mia vita” ha replicato lei postando le immagini...

