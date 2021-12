Fiorentina Vlahovic: gol, record e litigi… sono tutti segnali positivi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gol, record e litigi sono tutti segnali positivi per la Fiorentina e Vlahovic: il serbo eguaglia Cristiano Ronaldo e incanta il Franchi Nella giornata di ieri Dusan Vlahovic si è preso di nuovo le prime pagine dei giornali. Gol, record e litigi, ma è un segnale positivo. Vincenzo Italiano in conferenza post match ha smorzato i toni sulla sostituzione e il ‘battibecco’ l’attaccante. Il segnale non può che essere positivo, come detto anche dallo stesso allenatore nel post gara. Ieri Vlahovic ha dimostrato attaccamento, voglia di vincere e una grinta fuori dal comune. Dopo un primo tempo sfortunato con un paio di tentativi svirgolati o intercettati da Consigli, nella ripresa il serbo si è caricato la squadra e l’ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gol,e litigiper la: il serbo eguaglia Cristiano Ronaldo e incanta il Franchi Nella giornata di ieri Dusansi è preso di nuovo le prime pagine dei giornali. Gol,e litigi, ma è un segnale positivo. Vincenzo Italiano in conferenza post match ha smorzato i toni sulla sostituzione e il ‘battibecco’ l’attaccante. Il segnale non può che essere positivo, come detto anche dallo stesso allenatore nel post gara. Ieriha dimostrato attaccamento, voglia di vincere e una grinta fuori dal comune. Dopo un primo tempo sfortunato con un paio di tentativi svirgolati o intercettati da Consigli, nella ripresa il serbo si è caricato la squadra e l’ha ...

