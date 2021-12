Fim Cisl: “Con la contrattazione territoriale sfida alle nuove disuguaglianze” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultimo mandato congressuale, Fim Cisl ha contrattato e sottoscritto, in provincia di Bergamo, 151 accordi in 106 aziende, di cui ben 120 Premi di Risultato. Il salario si conferma la fattispecie più contrattata, ma non è l’unica. Nel 60% degli accordi analizzati sono infatti presenti più istituti contrattuali. Il welfare (nel 42% degli accordi); la gestione dell’orario (nel 31% degli accordi); le misure per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (nel 28% degli accordi); la formazione professionale e la sicurezza (nel 22% degli accordi); ma anche tematiche relative all’inquadramento e al mercato del lavoro interno alle aziende (intorno al 16%). Un’attività “da record” per il sindacato bergamasco che Fim Cisl Bergamo ha presentato al congresso provinciale che oggi ha chiuso i battenti rieleggendo Luca Nieri segretario generale ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultimo mandato congressuale, Fimha contrattato e sottoscritto, in provincia di Bergamo, 151 accordi in 106 aziende, di cui ben 120 Premi di Risultato. Il salario si conferma la fattispecie più contrattata, ma non è l’unica. Nel 60% degli accordi analizzati sono infatti presenti più istituti contrattuali. Il welfare (nel 42% degli accordi); la gestione dell’orario (nel 31% degli accordi); le misure per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (nel 28% degli accordi); la formazione professionale e la sicurezza (nel 22% degli accordi); ma anche tematiche relative all’inquadramento e al mercato del lavoro internoaziende (intorno al 16%). Un’attività “da record” per il sindacato bergamasco che FimBergamo ha presentato al congresso provinciale che oggi ha chiuso i battenti rieleggendo Luca Nieri segretario generale ...

