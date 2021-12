Film e cartoni animati da guardare a Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ecco una pingue lista dei Film e cartoni animati da guardare con i bambini, durante le feste di Natale. Dai classici a quelli nuovi, ai Film di animazione per la famiglia, davanti allo schermo, impigiamati come i Film di Natale americani ci hanno insegnato. Primo tempo: cioccolata calda, panna e marshmallow, per chi non teme carie, fette di pandoro e panettone, bastoncini di zucchero e torrone, omini di pan di zenzero, come non ci fosse un domani. Pausa lavanda gastrica, per poi ricominciare con il salato e pentirci a gennaio. Natale è anche questo. Lunghi pomeriggi, davanti alla tv, accoccolati con i bambini, dentro a pullover che facevano arrossire Mark Darcy, incollati a guardare Film e ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ecco una pingue lista deidacon i bambini, durante le feste di. Dai classici a quelli nuovi, aidi animazione per la famiglia, davanti allo schermo, impigiamati come idiamericani ci hanno insegnato. Primo tempo: cioccolata calda, panna e marshmallow, per chi non teme carie, fette di pandoro e panettone, bastoncini di zucchero e torrone, omini di pan di zenzero, come non ci fosse un domani. Pausa lavanda gastrica, per poi ricominciare con il salato e pentirci a gennaio.è anche questo. Lunghi pomeriggi, davanti alla tv, accoccolati con i bambini, dentro a pullover che facevano arrossire Mark Darcy, incollati ae ...

leone52641 : RT @fraurolo121: Renzo Palmer non era un bello, non aveva il physique du rôle dell’eroe, ma era bravissimo a dare vita ai suoi personaggi,… - AuroraImmacola1 : RT @fraurolo121: Renzo Palmer non era un bello, non aveva il physique du rôle dell’eroe, ma era bravissimo a dare vita ai suoi personaggi,… - peppe76199232 : RT @fraurolo121: Renzo Palmer non era un bello, non aveva il physique du rôle dell’eroe, ma era bravissimo a dare vita ai suoi personaggi,… - giordi63 : RT @fraurolo121: Renzo Palmer non era un bello, non aveva il physique du rôle dell’eroe, ma era bravissimo a dare vita ai suoi personaggi,… - TOSADORIDANIELA : RT @fraurolo121: Renzo Palmer non era un bello, non aveva il physique du rôle dell’eroe, ma era bravissimo a dare vita ai suoi personaggi,… -