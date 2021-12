FIFA pronta a bloccare la Nations League con le sudamericane (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro terreno di scontro in vista tra la UEFA e la FIFA. Come riporta il Daily Mail, le federazione globale bloccherà sul nascere la proposta di quella europea di coinvolgere 10 Nazionali sudamericane per una Nations League “allargata” su due continenti. L’idea viene da tempo portata avanti da UEFA e la sua controparte sudamericana, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro terreno di scontro in vista tra la UEFA e la. Come riporta il Daily Mail, le federazione globale bloccherà sul nascere la proposta di quella europea di coinvolgere 10 Nazionaliper una“allargata” su due continenti. L’idea viene da tempo portata avanti da UEFA e la sua controparte sudamericana, la L'articolo

