FIFA Global Summit | Wenger | “Mondiale ogni 2 anni? 90% voterà contro per scelte emotive”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Oltre a GiInfantino, è intervenuto anche Arsèneal. Alla domanda: “Non sarebbe meglio fare prima esperienza col nuovoa 48 squadre?”, l’ex allenatore dell’Arsenal ha risposto: “Beh, le due cose possono combaciare. E comunque prima del 2026 non cambierà niente. Io vorrei tornare alle domande precedenti. Io penso che il punto sia dare il massimo delle possibilità a tutti quelli che vogliono giocare a calcio. Per questo, servono il top dell’educazione e il top della competitività. Il mio lavoro è di dare a tutti la possibilità di diventare grandi calciatori. Oggi non vale in tutto il mondo. Io sono in Europa e questo in Europa succede, ma parliamo di un continente da 500 milioni di persone. Ildue ...

Oltre a Gianni Infantino, è intervenuto anche Arsène Wenger al FIFA Global Summit. Per l'ex allenatore dell'Arsenal il discorso legato al Mondiale ogni due anni può essere un punto di svolta.