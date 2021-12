Fifa | conferenza per il Mondiale biennale | il delegato di Guam si addormenta FOTO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Gianni Infantino ha presentato il programma per l’attuazione delin tempi brevi, durante il recenteGlobal Summit. Il presidente dell’ente calcistico ha esplicato dettagliatamente il piano, attualmente soltanto ipotizzato, di strutturare la Coppa del Mondo a cadenza, così da coinvolgere sempre più pubblico, soprattutto giovane. Rappresentanti di 207 federazioni presenti, collegati tramite video, sebbene evidentemente non tutti attenti o comunque troppo focalizzati sulla proposta di Infantino. Ildell’isola di, infatti, è stato catturato dalle immagini durante quello che sembra proprio essere un sonno profondo. Inoltre, curiosamente, coloro i quali hanno partecipato all’evento hanno illustrato il fatto che non solo ...

1 Gianni Infantino , presidente della, parla instampa al termine del Global Summit e propone: 'Spero che lo stadio Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi. Se lo merita, ancor più per quello che ha dato all'Italia come ..."Esprimo il mio appoggio più totale al progetto di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi". Così il presidente dellaGianni Infantino a margine dellastampa cha ha concluso il 'Summit del calcio mondiale', al quale hanno partecipato, in videoconferenza, 207 federazioni. "Ciò che Paolo Rossi ha fatto ...Gianni Infantino ha presentato il programma per l'attuazione del Mondiale biennale in tempi brevi, durante il recente Fifa Global Summit. Il delegato dell'isola di Guam, infatti, è stato catturato dal ...ZURIGO. – Il presidente della Fifa Gianni Infantino non demorde: secondo lui, un futuro positivo del calcio passa per un Mondiale ogni due anni. Tuttavia, conscio che una Coppa del mondo senza le n ...