FIFA 22: Cambiano i premi della FUT Champions Weekend League (Di lunedì 20 dicembre 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che i premi della FUT Champions Weekend League della popolare modalità FIFA 22 Ultimare Team cambieranno a partire dalla competizione del 24 dicembre. Ora i premi sono suddivisi in 10 categorie ed il massimo del punteggio che può essere raggiunto è di 76 punti. Con questa nuova suddivisione i premi maggiori potranno essere riscattati solo ottenendo 19 vittorie su 20 partite. Probabilmente questi cambiamenti sono stati apportati per garantire una competizione più equilibrata, infatti prima di questi cambiamenti abitualmente le ultime partite non servivano a molto e i fan ormai erano abituati a regalare una o due partite per poter riscattare i premi ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 20 dicembre 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che iFUTpopolare modalità22 Ultimare Team cambieranno a partire dalla competizione del 24 dicembre. Ora isono suddivisi in 10 categorie ed il massimo del punteggio che può essere raggiunto è di 76 punti. Con questa nuova suddivisione imaggiori potranno essere riscattati solo ottenendo 19 vittorie su 20 partite. Probabilmente questi cambiamenti sono stati apportati per garantire una competizione più equilibrata, infatti prima di questi cambiamenti abitualmente le ultime partite non servivano a molto e i fan ormai erano abituati a regalare una o due partite per poter riscattare i...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Cambiano i premi della #FUTChampions Weekend League - D_Tirinnanzi : @El_Presid3nt @_CalcioItaliano In Europa sì, dunque a regola anche in Sudamerica, sempre che siano d'accordo. Cambi… -